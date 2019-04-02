清明連假掃墓潮 淡水、三芝交通管制看這裡

2019-04-02 16:49

〔記者曾健銘／新北報導〕清明節連假將至，淡水、三芝地區各墓園屆時將湧入大批掃墓車潮，淡水分局為因應驟增的車流量，特別選在淡金路、北新路等重要道路實施交通管制，希望民眾連假掃墓、出遊不再讓塞車打亂興致。

淡水分局表示，往年清明假期期間，掃墓車潮大量湧入北新路、淡金路的主要幹道，因此連假期間，將視北新路車流量狀況，啟動總量管制掃墓車輛自淡金、北新路口進入北新路，並設牌面指引車輛行駛替代道路，改由奎柔山路、大湖路分流上山。（當地居民憑證明文件不予管制）。

此外，北新路自6.2K處至北新路、大湖路口（北海福座與懷恩聖地墓園前）實施交通管制，前往北海福座墓園掃墓車輛請前行至福圓路口迴轉候排進入，避免因園區停車場動線不良，造成車速減緩致影響其他用路人；北海福座墓園區停車場滿場後，民眾應遵從執勤及現場工作人員指引右轉至大湖路臨時停車場停放，搭乘駁專車入園。

另為紓解北新路下山路線，警方也呼籲掃墓民眾多加運用替代道路行忠路、奎柔山路、三芝區大湖路、北3線等道路分散車流，北新路下山車流量大時一律在淡金、北新路口右轉淡金路（管制直行與左轉）；另往臺北市方向車輛請行駛至淡金路、新市ㄧ路口迴轉，以避免北新路車流回堵。

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