長灘島躍升菲第3大航點 3家航空每月飛34班

2019-04-02 16:45

〔記者陳宜加／台北報導〕被譽為全球最美麗海灘的長灘島，去年10月重新開放後，經營台灣市場的航空公司紛紛重啟直飛航線。遠東航空今年1月率先開航，AirAsia、台灣虎航也分別於前天、今天起開航，共3家航空公司每月飛航達34班，價格也下殺不到1000元。

長灘島位於菲律賓阿克蘭省，曾數度獲封全球最美麗沙灘、全球最美麗島嶼，經歷為期半年封島，去年10月重新對外開放，各航空公司也立即布局重啟航線。

遠航表示，今年1月8日率先飛航花蓮─長灘島包機，隨後於1月12日獲民航局核准，開航桃園─長灘島定期航班，成為國內首家，每月飛航6班。1、2月總載客數已突破3000人，載客率超過8成，其中以團客為大宗。

AirAsia於3月31日首航台北─長灘島航線，也是AirAsia第5條直飛菲律賓的航線，首航班機共有175名乘客、載客率逼近100％。AirAsia台灣區行銷業務總經理陳長星表示，開航初期每週4班，單程優惠價988元起。

台灣虎航也加入戰局，今天首航桃園─長灘島航線，也是繼去年底首航桃園─宿霧航線後，飛往菲律賓的第2條航線。台虎表示，開航初期每週3班，並提供不定期優惠；開賣促銷期間一度下殺至單程未稅799元。

台虎指出，長灘島是東南亞地區的第3個航點，目前台虎已飛航日本、韓國、泰國、澳門、菲律賓共計5國、21個國際航點，國人前往海島度假已經有更多選擇。

菲律賓是我國新南向重點國家，目前台灣直飛菲律賓有長灘島、宿霧、馬尼拉、公主港、克拉克等5個航點，航空公司紛紛開航長灘島，成為菲律賓第3大航點，僅次於馬尼拉、宿霧，可望帶動台菲兩地互訪人數。

根據觀光局統計，去年菲律賓來台近42萬人次、較前年大幅成長44％；而國人去年赴菲則有26.6餘萬人次。

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