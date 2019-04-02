促進生育率 台東客家學堂將建「添丁亭」

2019-04-02 15:49

［記者黃明堂／台東報導］台東縣政府擬在客家學堂興建「添丁亭」，讓情侶約會拍照，促進生育率，獲客委會主委李永得支持。

李永得今天應立委劉櫂豪之邀到台東訪視關山鎮客庄生活傳藝中心整建工程、鹿野客家學堂及創生基地修繕計畫、台東客家學堂3期工程，聽取相關經費補助。

縣政府利用台東女中前方巷道日式宿舍整建後，將其中1棟設立客家學堂，但木造結構易被颱風侵襲受損，因此爭取以102萬元加設防颱板，另以18萬元建戶外「添丁亭」。

縣府說，添丁亭其實是客家人奉茶文化的設施，以茶敬客、以茶會友，展現愛心及心情味。不過，在文化意涵之外，還可附會其名，設置風雅的特色亭子，可以讓新人拍婚紗，增加浪漫情趣，希望促進生育率。

此構想獲李永得支持，只要跟建築型式相容都可以。縣府民政處長加碼要求增設廁所，因為目前使用塑膠的臨時廁所，卻臨時用了很多年。

劉櫂豪說，客家學堂使用率高，客委會主委支持周邊設施，可以讓空間更好好利用，但除了硬體設施，也應強化軟體功能。

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