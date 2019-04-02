不滿計程車業者受邀參加座談 小客車租賃業者怒拍桌退席

2019-04-02 16:03

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部2月21日預告修正「汽車運輸業管理規則第103-1修正草案」，要求Uber與租賃車代僱駕駛合作，最低起租時數1小時、不得巡迴攬客等，引發Uber與計程車業者隔空互罵，交通部陸續舉辦南中東北座談會蒐集外界意見，今日於台北士林監理站舉辦最後1場座談會，中華民國小客車租賃公會全聯會理事長林建良號召逾500人到現場陳抗，會中輪到計程車公會發言時，租賃車業者代表憤而拍桌退席。

林建良在座談會上表示，民主精神是程序正義，今天是小客車租賃業的法，不接受計程車來發表意見。

今日座談會主席為交通部公路總局台北市區監理所長袁國治，他在座談會前就先表示，今日不會有決策性、政策性裁示，兩業對政府來說手心手背都是肉，今天所有發言書面資料、陳情書都會忠實轉給交通部、公總，讓部裡、局裡能了解大家意見。

下午2點座談會舉辦50分鐘後，當租賃公會發言完畢，主席邀請計程車公會發言時，林建良、台北市小客車租賃車公會理事長王世璋等人，就帶頭起來抗議，隨後租賃公會、網路叫車平台自救會紛紛拍桌抗議，認為這是租賃業的事不需要計程車表達意見，隨後就退席抗議。

網路叫車平台自救會表示，交通部充耳不聞各界反對聲浪，從3月22日開始，快馬加鞭在高雄、台中、花蓮陸續舉行3場分區座談；但座談會都未邀請與修法直接相關的網路叫車平台代僱駕駛，及Uber、叫車吧等網路平台參與，反而邀請與修法沒有直接關聯的多個計程車團體出席，顯見政策偏袒計程車業；即使經小客車租賃業及平台代僱駕駛自救會在3場座談抗議，仍未改善。

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