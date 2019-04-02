宜蘭第2座親子館 壯圍古亭國小揭幕

2019-04-02 15:05

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣首座親子館，於宜蘭市龍鄉樓揭幕啟用後，第2座親子館，今則在壯圍鄉古亭國小揭幕啟用，是縣內第1所利用學校餘裕空間，設立的親子館，館內針對6歲以下兒童，規劃爬行兒專區、積木牆及食農教育區等不同操作空間；宜蘭縣長林姿妙說，父母照顧孩子相當辛苦，縣府特別重視育兒福利措施，希望減輕孩子父母得負擔。

現代社會科技發達，孩子多在平板電腦、智慧型手機、電腦與液晶電視環伺的環境下成長，從小大量接觸3C科技，因此被稱為「螢幕世代」（Screen Generation），又簡稱「S世代」。許多父母深恐「S世代」過度使用3C產品，可能造成注意力不集中，或是影響現實生活行為，開始流行帶孩子泡「親子館」。

因此，古亭國小親子館揭幕後，縣政府規劃，未來要繼續與冬山、三星、員山、同樂、龍潭國小及頭城國中等學校合作，繼續設置親子館，達到一鄉鎮一親子館的目標。

古亭國小校長黃賜福說，利用校內的餘裕空間設置全縣第2座親子館，並結合校內其他社區化空間與特色童玩課程，希望能打造一所最好玩的小學，他強調，這座親子館除活化餘裕空間，也能打破學校的圍籬，讓更多人願意走進學校活絡校園

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/