首創！2萬個LED燈投影媽祖神像架上空

2019-04-02 14:50

〔記者張聰秋／彰化報導〕首創！公路總局第2區養護工程處，為了配合今年大甲媽祖鑾轎遶境彰化縣活動，首創於全彩可變資訊系統CMS看板，顯示Q版媽祖神像，用路人抬頭看到電子公佈欄出現媽祖神像，就知道大甲媽遶境隊伍即將來了、正來了以及剛通過，可以自行判斷要不要繞道避開塞車路段。

特別的是，首創於CMS上顯示媽祖神像，是第2區養護工程處交控人員花費6小時，在2萬個LED燈點上，透過電腦投影Q版媽祖神像，於4月8日、9日及13、14、15日，鑾轎與遶境隊伍經過彰化地區，顯示在彰化縣5處重要路口的電子佈公欄，4組在台1線（1組花壇中庄、3組員林市）、1組在台74甲與139線路口。

第2區養護工程處主任盧勇廷表示，這5組電子佈公欄將提供道路文字訊息與顯示Q版媽祖神像的圖像，遶境隊伍前1天提前發布明日遶境、遶境當天進入省道CMS周邊時，告知遶境隊伍通過路段，並在遶境隊伍離開後，再度提醒用路人前方有遶境調撥車道，可提前改道行駛。

盧勇廷指出，養工處交控中心希望經由24小時監控，預告鑾轎即將到達、已到達和已離開的訊息，讓用路人心理作好準備，避開遶境隊伍，也由替代道路的導引，減輕警察交管的壓力。

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