彰化縣府主辦的童樂會 交通車補助4000元挨批

2019-04-02 14:54

〔記者劉曉欣／彰化報導〕兒童節快樂？彰化縣議員尤瑞春抨擊縣府「苦都先苦孩子」，因為去年舉辦兒童節嘉年華，交通費都是實報實銷；今年每台遊覽車的車資只補助4000元，不少學校都由家長會再補6000元差額，這樣的兒童節會快樂嗎？

尤瑞春表示，以彰化縣行情來說，遊覽車平日車資為每部7500元到8000元，假日則是每部10000元，

如果只用縣府補助4000元的價碼，根本就找不到車來交送學生，這不是擺明在給學校難題？

尤瑞春強調，各國小為了參加這場童樂會，有的家長會只好自行補足請遊覽車的車資差額；有的則是出動家長自己載孩子去參加活動；許多家長就抱怨，明明是慶祝兒童節，活動名稱就叫做「彰化囝仔好幸福」，但這樣真的讓人有幸福感嗎？

對此，彰化縣教育處長陳逸玲強調，去年在彰化體育場舉辦為期兩天的兒童節活動，活動首日是遇上補課、補班日，因此，參加的小學生必須由學校來派車前往，才會全額補助。

陳逸玲指出，今年在彰化體育館所辦的SMILE童樂會，特別挑選活動日期在假日辦理，鼓勵親子共遊，但考量也有部分家長假日需要上班，因此，酌予補助每台車4000元的車資，鄰近學校也可以採取共乘的方式。

但有遊覽車業者指出，每部車4000元的車資，不用說假日，平日也請不到車，這樣的補助，既不符合行情，也根本沒有考量到實際情況，對偏鄉來說，還要學校或是家長會去籌措車資的差額，真的是快樂不起來。

遊覽車業者強調，如果不請遊覽車，為鼓勵親子共遊，由父母自行開車前往，這是本末倒置的做法，尤其更不符節能減碳的潮流。

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