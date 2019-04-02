台中市罰日租套房不手軟 籲清明連假出遊慎選合法旅宿

2019-04-02 14:59

〔記者歐素美／台中報導〕台中市觀光旅遊局裁罰日租套房不手軟！兩年來共裁罰日租套房非法營業121家次、非法廣告99件，累計裁罰金額達1527萬元，同一地點經查獲裁處2次以上，並強制執行斷水斷電處分，目前已有3家業者遭斷水斷電。

觀旅局表示，日租套房等非法旅宿業未經政府立案把關，住宿品質及安全無保障，易發生公安意外事件，且經常潛藏於都會公寓大樓內，出入份子複雜，衍生色情、毒品等治安問題。

觀旅局長林筱淇表示，背包客、青年學子為省荷包，常易選擇裝潢花俏、價格低廉的日租套房入住，結果省錢不成反把自己陷入公安危機之中。

日租套房未經政府觀光、消防、建管、衛生與警察等單位審核，入住旅客除法律上權益沒有保障外，發生火警、地震等重大災害，常因無逃生出口或逃生口堵塞而造成重大傷亡，而業者也沒有足夠能力去處理這些狀況，亦無投保公共意外險，旅客求償無門，安全嚴重缺乏保障。

林筱淇指出，日租套房業者為規避政府機關稽查取締，通常藉由網路電商訂房平台、臉書、Line或電子郵件等形式刊登廣告及與旅客消費者聯繫交易，由於資訊不透明，入住時住宿房間鑰匙常透過第三地（人）轉交，可能發生臨時被更換房間等糾紛，因業者違法經營，產生糾紛後易避不見面，且其在網路上誇大廣告內容也常與現場實際房間品質差異甚大，消費者入住常發生消費糾紛。

觀旅局表示，發展觀光條例於2017年1月修正公布，可直接裁罰刊登非法旅宿廣告者後，台中市自2017年1月至2019年2月底止，已查獲並裁罰日租套房非法營業121家次、非法廣告99件，累計裁罰達金額達1527萬元，並有3家因重複被查獲而遭斷水斷電。

為有效打擊日租套房，日前交通部已預告將再修正發展觀光條例規定，針對非法經營旅宿業者提高裁罰金額為10萬元以上、200萬元以下，非法旅宿業者刊登營業訊息亦將提高罰鍰為6萬元以上、200萬元以下，另將廣告的網路電商平台業者列入規範，違者將裁罰6萬元以上、200萬元以下罰鍰，呼籲非法業者切勿以身試法。

觀旅局提醒消費者，清明連假出遊，訂房前可先利用台灣旅宿網（http://taiwanstay.net.tw/）查詢本市或全國各地合法旅館或民宿，以保障自身安全與權益，讓旅程住得安心、玩得開心。

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