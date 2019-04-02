觀光局春遊補助方案 澎湖縣旅館同業公會理事長拒絕參加

2019-04-02 15:07

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府配合交通部觀光局春遊補助專案，將在4月8日至6月30日實施，由於澎湖是離島基本款補助500，青年〈18至40歲〉、入住經典小鎮〈湖西鄉〉各加500，最高優惠1500，但澎湖縣旅館同業公會理事長鄭雋孜拒絕參加。

根據澎湖縣政府旅遊處統計，澎湖57間旅館、720間民宿，目前為止有35間旅館、474間民宿參加春遊專案補助，約為6成旅館、民宿參加比例；而經典小鎮湖西鄉有1家旅館、98家民宿，只有58家民宿參加，也是差不多6成，顯示部分旅館及民宿業者對補助專案興趣缺缺。

擔任澎湖縣旅館同業公會理事長鄭雋孜表示，近5年澎湖旅遊統計資料顯示，5至6月觀光人口數超越7至8月，根本不需要補助，同時申請程序繁瑣，在欠缺人力旺季造成困擾，更擔心5至6月補助方案造成磁吸效應，7至8月就沒有遊客，因此拒絕參加；另一位參加的飯店業者則表示，補助時機不對，澎湖應補助9月後觀光淡季，同時全國各縣市一齊實施，其他縣市加碼補助，對澎湖助益不大。

針對外界質疑申請程序過於繁複，澎湖縣政府旅遊處表示今年首次承辦，將利用觀光局補助代辦費雇用工讀生，簡化申請流程，盡速核發補助款項；至於業者認為其他縣市提出加碼方案，加上為一次性申請，恐將造成磁吸效應，旅遊處也表示補助方案為澎湖國際海上花火節施放期間，對於遊客吸引力相當大，就是一種加碼補助。

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