腸病毒就診人數創4年來同期新高 不排除月底進入流行期

2019-04-02 15:06

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署公布，雖然近期腸病毒尚在低點，但上週就診共計4655人次，高於過去3年同期，不排除最快會在4月底、5月初進入流行期，提醒家長要注意！

疾管署疫情中心副主任郭宏偉表示，上週腸病毒就診人次4655人次，高於2016至2018同期的4389人次、3090人次、3817人次。

疾管署副署長羅一鈞表示，國內腸病毒流行期通常為每年4月到9月，但可能因為氣候變遷的關係，去年延後到6月、前年更是到7月中旬進入流行期，但比較過去3年同期的就診人次可發現，今年較接近2016年，而2016年是在4月底進入流行期，因此不排除今年會恢復以往，最快4月底、5月初就進入流行期。

根據疾管署資料，腸病毒主要經由腸胃道或呼吸道傳染，也可經由接觸病患皮膚上的水泡及分泌物而傳染，在發病前幾天，喉嚨與糞便就有病毒存在，此時就有傳染力，尤其發病後1週內傳染力最高，即使痊癒後，腸病毒仍會隨著糞便排出達到8到12週之久，因此要注意個人手部衛生。

疾管署也提醒，5歲以下嬰幼兒因免疫力發展尚未健全，感染腸病毒後易併發腦膜炎、腦炎、心肌炎、心包膜炎、肺炎、肢體麻痺等重症，提醒民眾外出返家務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手。

疾管署統計，今年累計4例腸病毒重症，分別是感染腸病毒71型共2例、腸病毒D68型及克沙奇A10型各1例；近4週社區檢出腸病毒型別以克沙奇A型為多，另腸病毒71型、腸病毒D68型於社區零星檢出，以輕症及散發病例為主。

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