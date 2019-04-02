退休警加入公益樂團 嘉市義演助若竹兒義賣

2019-04-02 14:42

〔記者王善嬿／嘉市報導〕土地銀行嘉義分行、保險業者攜手做公益，今天上午在文化路土地銀行前，替若竹兒教育基金會的若竹兒智能發展中心舉行義賣募款，退休女警官林慧津與薩克斯風樂師何宗良現場表演獻藝，還號召警察同事捐款6千元展現愛心。

林慧津退休前曾為嘉義市警察局第二分局「ㄚ傻一族」族長，與同事捐款救助弱勢家庭，她退休後學習薩克斯風3年，近年加入公益樂團「善愛團」，上週前往印尼到華人安養之家進行公益演出，返台後今上午出席活動、為若竹兒義賣活動義演，盡一份力。

林慧津說，雖然公益演出還要自掏腰包付機票、車馬費，但當演奏歌手鄧麗君、鳳飛飛等老歌，看到安養院的長輩聽歌聽到流淚、向他們道謝時，就很有成就感，讓她更熱心投入公益演出。

除善愛團公益演出，土銀嘉義分行、中國人壽金揚通訊社員工也響應義賣，土銀嘉義分行經理沈建源說，為了落實企業社會責任，每個月公司都有預算約3千元將做為幫助若竹兒教育基金會、嘉義市啟智協會等社福團體及弱勢族群的公益基金。

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