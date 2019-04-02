中科、捷安特、中市府攜手 中科台中園區設3個ibike站

2019-04-02 15:03

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中科台中園區擁有5個公園，生態豐富，但卻一直無ibike站，無法讓民眾深入了解台中園區，中科管理局今天召開記者會宣佈，中科台中園區已設2個ibike站今天啟用，第3站設在巨大中科總部，一旦完工後就可啟用。

中科管理局長陳銘煌與巨大集團創辦人劉金標今天在中科台中園區九重葛花海瀑布旁的東大路人行道召開記者會，宣佈中科台中園區設在中科管理局及標準廠房的2個ibike站正式啟用，而第3個站則設在巨大集團在中科設的總部，在巨大總部完工後，就可啟用。

今天的記者會特選在中科台中園區的九重葛瀑布的人行道舉行，陳銘煌表示，96年就開始種小花苗，今年開得特別茂盛，將會繼續延伸，讓東大路成為九重葛花廊。

巨大集團創辦人劉金標表示，4年前市府在規劃ibike站時，便發現中科台中園區如此大園區竟沒有ibike站，便向中科管理局與市府提出申請，但因中科管理局行政區與市府行政區不同，無法設站。

經過3年的協調，巨大同意建置3個站捐給中科管理局，今天終於啟用2站，另1站則設在巨大集團總部，總部完工後就會啟用。

劉金標表示，他已85歲，現在雖未在街上騎，但每天都會在家騎室內自行車，騎ibike可節能減碳、身體健康，歡迎中科各廠商員工踴躍使用。

中市交通局主秘郭志文表示，中科台中園區的ibike站今天啟用，是市府第325站，現今ibike使用人數每天平均為2萬至2.2萬人次，未來市府對公共自行車租賃會升級，將另擇時間公佈。

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