何煖軒：所有責任一肩扛起 且留瀟灑身影...

2019-04-02 14:38

〔記者陳宜加／台北報導〕華航董事長何煖軒下台，今天致華航全體員工一封公開信，他說，2016年6月臨危受命赴任，華航從逆境中重新站起來，心裡有著滿滿的感動與不捨。所有責任他一肩扛起、責難都朝他去，把祝福與支持留給華航，且留給他瀟灑的身影。

何煖軒表示，2016年6月是華航「最長的6月」，也是他到華航服務的起點，當年臨危受命赴任，在每天流失近2億元龐大壓力下，被迫速戰速決，3天內讓事件迅速落幕，華航恢復正常，如今轉眼將近3年，華航從逆境中重新站起來、反敗為勝，也是他揮別的時候。

他說，初來華航，遇到的是連年的慘澹與史上第一次空服員罷工，他迅速止血並安定人心，認真改善員工的待遇與工作環境，但隔年外界仍不看好，甚至傳言華航將虧損百億，最後繳出亮麗成績，第三季更創下歷史紀錄，歸屬母公司淨利29.52億元、增加近5倍。

而2017年度合併營業收入1561.21億、合併營業淨利88.26億元，創造華航史上第二高的獲利佳績，用實際成績回應外界質疑，勇於承擔。何煖軒說，到華航屆滿2年時，經營效益逐漸浮現，台灣證券交易所公司治理評鑑中，華航躍升前5％，與多家標竿企業同級距。

他也說，華航近年飛安改善有目共睹，曾在國際獨立飛安評級上榮獲七星滿分，做到當初承諾的「安全、賺錢」，但他更期許華航秉持以往對飛安的嚴格要求，要讓華航飛安滴水不漏，繼續讓國內外旅客信賴。

何煖軒強調，今年將是華航奮力起飛的一年，A350的14架新機全部到位、與歐洲友航合作更緊密，也加深美洲布局，預計新機效應也將大幅刺激營業，在全球經濟改善反彈加持下，華航的貨運也可望開出紅盤。

但何煖軒表示，遺憾在就任近3年後，機師工會失約罷工，違反和平協議，社會共鑑，又提出5大訴求，並以連續7天罷工逼政府與華航就範。但華航有策略、有準備；有底線、有立場，傾力確保每天9成運能，更有大批機師回頭執勤，儘量不影響旅客，得到社會支持。

何煖軒再次向所有支援的機師、空地勤、內勤與修護人員致意，尤其空地勤面對客人責難，身心壓力極大，致上最深的歉意與敬意，也對廣大旅客與社會各界表達歉意，「所有責任我一肩扛起、責難都朝我來，請把祝福與支持留給華航，且留給我瀟灑的身影。」

何煖軒表示，接棒的總經理謝世謙勞苦功高，與他有兄弟般默契，無私付出並一起創造華航珍貴的歷史。短短2年，華航在各方不看好下創造了歷史，這段「化逆境為轉機」的歷史，將永遠激勵以後的華航員工。

最後，何煖軒說，他第一封全員信中說：「我只有一雙手，但加入華航，我就有千萬雙手。」如今他也用這雙手揮別，無法逐一致意，但心始終與華航同在。

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