「停止黨產會凍結財產」遭法院駁回 婦聯會：將提抗告

2019-04-02 13:56

〔記者楊綿傑／台北報導〕對於婦聯會二度聲請停止黨產會做出的凍結處分執行，台北高等行政法院昨日裁定駁回。婦聯會表示，黨產條例已遭法官有牴觸憲法之疑義，進入釋憲程序，因此才提出停止原處分申請，此次提出新事證但未被採用，將依法提出抗告。

婦聯會指出，日前就不當黨產處理委員會認定婦聯會為中國國民黨之附隨組織一案（107001號處分書），已依法向台北高等行政法院提起本案訴訟（107年度訴字第260號），並經承審法官以黨產條例有牴觸憲法之疑義先行聲請解釋憲法，裁定停止訴訟程序。

婦聯會說，因釋憲期程難以預料，日前即依大法官第590號解釋及行政訴訟法第116條規定聲請停止原處分之執行。惟昨日台北高等行政法院以本次聲請停止執行與最高法院前次裁定駁回本會聲請時之客觀情勢並無變動，駁回聲請，無視本次補充之台灣銀行股份有限公司所提出之新事證，及婦聯會因財產遭實質凍結無法進行慈惠事務之客觀事實，對此實表遺憾，將依法提出抗告，以維憲政秩序及自身權益。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/