斗六藝術水岸園兒童遊憩園區 將加裝夜間照明設施

2019-04-02 13:39

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六藝術水岸園兒童遊憩園區開放使用後，獲得親子高度歡迎，使用率極高，但斗六首度啟用的「共融式」遊具還有是小朋友不當使用，引發安全疑慮；針對民眾反映晚上沒有燈光，斗六市公所將優先加裝夜間照明設施，並裝設車擋，避免車輛直接開進園區。

兒童遊憩園區的遊具都通過「遊戲場鋪面材料衝擊吸收性能試驗法」、「公共兒童遊戲場設備」雙重檢驗，並在遊戲場入口設立4座告示牌，載明適用年齡、注意事項。公所公用課長孫旺田表示，警示牌未設在遊具旁，是擔心小朋友玩遊具時不小心撞到，反而成為安全疑慮。

孫旺田指出，這些玩具是用來親子共玩，而不是放著給小朋友自己玩，所以希望家長帶小朋友玩遊戲時，別只顧著玩手機，小朋友如有危險動作，還是得制止。

針對民眾反映夜間照明不足及車輛違規駛入園區問題，孫旺田表示，「共融式」遊具啟用後，吸引民眾討論是好事，也提醒公部門補強當初規劃時疏漏之處，公所會在最短時間內加裝夜間照明設施，並裝設車擋，防止車輛駛進兒童遊憩園區，也會針對民眾的意見進行檢討改進。

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