橘子集團跨界鎮瀾宮 beanfun媽祖趣遶境

2019-04-02 13:30

〔記者張軒哲／台中報導〕年輕人也「瘋媽祖」！大甲媽祖遶境每年吸引民眾朝聖，橘子集團今年首度透過beanfun!結盟致力傳承文化香火的大甲鎮瀾宮，並策動「beanfun! 錢包」、社交電商「有閑」及遊戲橘子旗下的《天堂M》、「beanfun! Q市集」聯手打造串聯線上、線下的「beanfun! 媽祖趣遶境」活動，今日《天堂M》的王族、騎士 、妖精 、法師、黑暗妖精、龍鬥士及槍手等七大職業角色Coser現身鎮瀾宮，並帶來限量跨界媽祖平安符，進行過火儀式求好運，吸引信眾目光，直呼好帥好酷。

橘子集團號召旗下遊戲、支付、電商等多家子公司，與鎮瀾宮攜手打造最有趣的「beanfun! 媽祖趣遶境」系列活動，並開發「beanfun!媽祖保庇專區」及線上求籤詩服務，滿足信眾的各種遶境需求。同時為鼓勵更多民眾參與、認識遶境文化，只要下載beanfun!完成指定任務，就能夠免費獲得發財金及過火保庇小物，讓遶境更FUN更便利。

鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，今年與橘子集團旗下的beanfun! 合作，希望藉由一站式的行動生活入口和多元的線上活動，帶給民眾一場別開生面的遶境體驗。

「beanfun! 錢包」營運長洪紹軒表示：「我們很榮幸成為這次大甲鎮瀾宮的重要夥伴，beanfun! 串連起線上、線下遶境體驗，讓更多人認識媽祖文化並參與遶境活動。信眾在遶境期間獲得的發財金都可以透過 『beanfun! 錢包』使用，目前全台有超過30,000個通路，其中OKmart、萊爾富與美廉社三大通路更為遶境活動推出滿額贈，消費滿額即可獲得免費咖啡或平安蛋。」

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