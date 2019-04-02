廢木枯枝變黃金 減少空污問題

2019-04-02 13:29

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林縣虎尾鎮公所今天舉辦廢果樹枝再利用計畫暨汽化爐成果示範，展示全縣第一套木質系廢棄物資源再生系統，把令人頭痛的廢木及枯枝葉變生物炭、木酢液及氣體燃料。

雲林縣環保局、虎尾鎮公所爭取中央補助，在虎尾掩埋場設置木質廢棄物資源再生系統，測試成效良好，環保局長張喬維指出，該系統一天可處理一公噸廢木或枯枝葉，產生100公斤生物炭及200公斤木酢液、氣體燃料。

張喬維表示，生物炭可做為改善土壤品質，也可以補充土壤中的碳源，增加土壤孔隙，有助於農作物生長；木酢液也可做為農作物肥料，預防病蟲害；氣體燃料可以發電。

虎尾鎮長丁學忠說，為了讓民眾也能感受到資源再生成果，公所現階段把該系統產生的生物炭、木酢液包裝，取名為「虎酢旺」及「虎立炭」，將提供給民眾使用，有需要民眾可向公所申請索取。

張喬維指出，由於木質廢棄物資源再生系統處理前要先把廢木及枯枝先攪碎，因此評估設備、空間第一階段在虎尾試辦，將視成效再擴大到其他鄉鎮辦理，減少廢木及枯枝葉衍生的空污問題。

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