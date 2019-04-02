腸病毒蠢動 進入流行高峰期

2019-04-02 13:03

［記者黃淑莉／雲林報導］每年4至10月是腸病毒流行尖峰期，雲林縣衛生局疾病管制科長鄭秀珍表示，今年疑似腸病毒就診情況較去年同期嚴重，顯示疫情有升溫趨勢，提醒民眾防治腸病毒目前最有效方法是正確洗手。

腸病毒進入流行期，雲林縣衛生局、疾病管制署、麥當勞叔叔之家慈善基金會今天在土庫鎮馬光國小辦理防治腸病毒校園巡迴宣導，雲林縣副縣長謝淑亞等人示範正確洗手五步驟「濕、搓、沖、捧、擦」，謝淑亞呼籲小朋友要勤洗手，保護自己的健康。

鄭秀珍指出，依據疾管署統計資料，今年截至本週疑似腸病毒就診比率較去年同期增加，去年全國有36例腸病毒併發重症病例，今年全國至今有4例，雲林目前並無重症案例。

衛生局強調，5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，一旦發現嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，一定要儘速到醫院就診。

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