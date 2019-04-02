下載新北動健康APP 集健康幣換早餐、搭小黃

2019-04-02 12:43

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市衛生局研發「新北動健康」APP，即日起推出「健康幣」兌換平台，使用者依照集幣規則，每日累積的健康幣可兌換早餐、運動中心游泳券、溫泉館泡湯券及計程車優惠券等，活動期間加入會員享有抽獎資格，獎項包括吸塵器、空氣清淨機等。

副市長謝政達指出，台灣在2018年邁入高齡社會，新北市2016年推動「動健康」計畫，培訓醫事人員，協助長者開立運動處方，並開發「新北動健康」APP，記錄個人生理資訊、飲食及運動量，今年把健康「回饋」給民眾，推出健康幣兌換平台，只要依照APP集幣規則，就能獲得一定額度的「健康幣」，可兌換獎品。

舉例而言，下載或更新APP，可獲得20個健康幣，飲食達成「3蔬2果5蛋白8杯水」、「計步達成1萬步」或輸入「我的健康」測量值，每日可分別獲2個健康幣。

此外，每月1日加碼發放健康幣，累積的健康幣可於活動期限內兌換商品，例如20點可換1份早餐、100點可換板橋國民運動中心游泳券，加入會員還有機會抽中東京來回機票、Dyson吸塵器、掃地機器人、iPad等多項大獎。

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