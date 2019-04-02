走讀百年淡水三芝八庄大道公輪祀活動 4/19起跑

2019-04-02 12:25

〔記者陳心瑜／新北報導〕每年農曆3月15日起一連五天的淡水三芝八庄大道公輪祀，是新北市重要的民俗類無形文化資產，淡水古蹟博物館配合祭典重頭戲，將於4月19日（農曆3月15日）三芝在灰窯仔庄舉辦體驗活動，由文史學者帶領民眾體驗百年祭祀活動，並講解大道公輪祀的歷史源起和祭祀流程。

新北市立淡水古蹟博物館館長柏麗梅表示，淡水三芝八庄大道公輪祀發展歷史超過200年，每年農曆3月15日起進行為期5天的儀式，從無間斷，反映淡水、三芝地區的開發人文史和傳承記憶。

柏麗梅說，唯一一場體驗活動於4月19日慶典首日安排專家導覽，即日起上網報名，限額40人，報名費每人250元，費用包含深度導覽、專車接送、午餐，可至淡水古蹟博物館官網查詢（https://www.tshs.ntpc.gov.tw/）或洽（02）2621-2830分機217吳先生。

淡水古蹟博物館表示，200年前淡水、三芝一帶來自中國福建同安的先民聚集，早期地方不平靜，先民便迎奉大道公坐鎮祭祀，當年果然風調雨順，人畜均安，居民認為是大道公威靈顯赫護佑所致，各個庄頭莫不爭相迎奉大道公，以保境內平安，故稱「九年輪祀八庄大道公」，形成今日「九年一輪，無廟有像」的特殊人文地景。

而關於淡水三芝大道公輪祀的正式紀錄可追溯清光緒21年（公元1895年）的馬偕博士《福爾摩沙記事：馬偕臺灣回憶錄》當中，便記述該庄曾用200隻豬獻祭，約4萬人參與祭典。而祭祀內容包含賽豬公磅豬、撿桌、爐主交接、過庄迎庄、酬神壓爐戲等，極具濃厚的地方人文底蘊。

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