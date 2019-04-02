柳奇醫院大廳改造 一站式服務更便捷

2019-04-02 12:37

〔記者王涵平／台南報導〕柳營奇美醫院大廳改造工程今完工啟用，成立住出院服務中心、預立醫療照護諮商窗口等，提供更便捷、更舒適的就醫環境。

柳營奇美醫院院長黃順賢主持啟用儀式，包括臨床實驗藥局與出院領藥窗口、篩檢站、轉診中心、病歷複製櫃台位置調整等多項新的軟硬體設施。

新成立住出院服務中心以「一站式服務」，整併住院辦理、常規檢查、出院繳費及領藥等作業，在同一區域完成。同時增加多媒體資訊叫號系統、擴音設備與降低櫃台高度，不僅讓溝通更加清楚明確無障礙，等候時還可透過衛教影片及簡報的播放，獲取各項衛教資訊。

同步調整多項作業動線，將「病歷複製」、「轉診中心」與掛號批價處整合於同一櫃台，便於民眾申辦門診各項業務。批掛處右側的「篩檢站」，可洽詢安排子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌等篩檢服務，為癌症預防及治療把關。另設於掛號批價處左後側的C肝治療門診，設置專屬掛號批價、藥物諮詢櫃台及抽血快速通關作業等措施，提供順暢的診療流程，縮短看診等候時間，已服務逾150人次。

另外，配合病人自主權利法的實施，癌症資源中心設立「預立醫療照護諮商（Advance Care Planning, ACP）」窗口，提供民眾透過醫療上的知情、選擇與決定權，並進一步協助善終的自主決定。特別門診成員包含安寧專科醫師、護理師、社會工作師與心理師等，目前已有3人完成預立遺囑。

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