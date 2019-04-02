26歲少婦因病肥暴肥 手術後半年減掉52公斤

2019-04-02 11:31

〔記者吳俊鋒／台南報導〕26歲的萬姓少婦，因多囊性卵巢症候群，加上無月經等代謝異常，一直有肥胖問題，體重破百，恐引發慢性疾病，經奇美醫學中心協助，進行專業的袖狀胃切除手術，半年後，降至53公斤，原本圓桶身材的她，變成小蠻腰美女，享受輕盈人生，且更為健康。

奇美一般及消化系外科主治醫師林逸峯表示，若經半年飲食、運動與藥物等方面的減重，成效仍不佳者，經診斷評估，身體質量指數大於40，或大於35，但恐併發糖尿病、高血壓、呼吸中止症候群，可健保轉以手術治療。

林逸峯說，萬小姐因體重都減不下來，高中畢業後持續肥胖，加上有糖尿病家族史，求診後，建議採用袖狀胃切除手術，開刀之後，在一般及消化系外科、內分泌科與營養科等追蹤、指導，從105公斤降至53公斤。

萬姓女子指出，高中時體重就飆到99公斤，雖曾到其他地方求助中醫，並嘗試運動，以及飲食控制等，但自己愛吃宵夜，鹹酥雞、蛋糕甜點都不忌口，沒有瘦身，反而更肥胖。

萬女強調，基於健康，加上未來想要生育，因此決定手術，6個月內，就瘦了52公斤，原本45吋的腰圍，變成23吋，10年前肥胖時，就與現在的老公交往，進而結婚，減重之後，夫妻倆更恩愛。

萬女提到，術後迄今3年，體重維持在53公斤，沒有復胖，月經也變得規律，不僅健康，人生也更精彩、自信。

另外，45歲的謝姓女子，原本77公斤，因肥胖、長期足底筋膜炎的困擾，曾嘗試各種減重方式，但效果不佳，到奇美診斷後， 得知也罹患高血糖與高血壓，

健康亮紅燈。

奇美醫療團隊討論後，為她規劃8週減重課程內容與追蹤， 除了飲食控制之外，每天快天快走或騎單車1小時，3個月內降了8公斤、腰圍減少11公分、血糖、血壓都已正常。

由於謝女的足底筋膜炎情況尚未改善，目前仍持續回診追蹤、控制，她今天仍開心地現身說法。

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