中市苦楝樹開花 街頭綻放淡紫花朵

2019-04-02 11:18

〔記者張菁雅／台中報導〕時序進入春末夏初，台中市街道、公園處處可見苦楝樹綻放淡紫色花朵，相當優美。市府建設局表示，苦楝樹是台灣原生種喬木，不僅是市區行道樹，也是公園主要景觀樹，歡迎民眾趁著花季踏青尋花。

建設局指出，苦楝樹屬於台灣原生種，是土生土長的喬木，生長快速且具抗風抗旱的特性，為海邊及造林的樹種之一。因樹型優美，開著淡雅紫白的小花，極具觀賞性，不僅是市區行道樹，也是公園主要景觀樹。

建設局表示，市區多處苦楝樹已悄悄綻放花朵，國道台中路段可發現兩側盛開的苦楝樹，在龍井區龍新路、潭子區中山路、西屯區環中路臨潮洋溪，以及西大墩公園、東英公園、民俗公園、健康公園、軍功公園、鰲峰山公園內都可發現苦楝開花的蹤跡。

建設局長陳大田表示，苦楝樹通常是在清明節前開花，接著有「五月雪」油桐花、白雪靄靄的流蘇、「黃金雨」阿勃勒的花季將接棒登場，妝點市容，建設局也將啟動景觀道路示範計畫，打造更優質的生活環境。

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