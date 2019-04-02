墾丁春天音樂季4日登場 警估10萬人潮湧入

2019-04-02 10:08

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕4日就是清明連假及墾丁音樂季，雖然今年僅「夏都春宴」及滿州「山谷音樂季」，但仍可望湧入近十萬觀光及返鄉人潮，恆春及枋寮警方同樣從連假首日就將祭出交通管制措施，呼籲民眾出門遵循交通規則、保持耐心。

這次清明連假，除了前往墾丁及台東出遊車輛外，返鄉掃墓人潮加上連假期間普遍住房率都已超過7成，由於「夏都春宴」4至6日晚間舉辦、「山谷音樂季」5至6日舉辦；警方預估，南下墾丁及台東民眾人潮將集中在4日下午至5日上午，6日中午後就會湧現北返車潮。

恆春警方因應車潮，台26線熊家豬腳前分隔島缺口封閉；台26線31到32K處道路、屏153線射寮路口至墾四之一路口段及墾丁大灣路道路兩側禁止停車；車城和平路口、中正路口、中山路124巷前及墾丁大灣路段，將視車流作分級規劃、分流導引、單向管制及障礙排除等，並強力取締違停。

夜間熱門逛街地點的墾丁大街周邊，停車空間預估大型車停車位40位、小型車停車位約1009位，可提供1049車位；每日16時至22時，墾丁大街實施人車分道，道路內二側為車輛行駛路線、外二側為人行步道，並視情況採單線雙向通車。

連接台東及墾丁地區的枋寮分局，將於台一線436K（水底寮五岔路口）到445.5K（嘉和路口）視車潮調撥車道，將北上車道調撥予南下車輛使用；預計北返車潮湧現時，將南下車道調撥予北上車輛使用，並祭出替代道路的分流措施。

恆春警方也提醒，雖然音樂季場次僅剩2場，近年也未曾發生嚴重毒品或犯罪案件，但警政、檢察、衛生等機關仍將進駐墾丁，希望利用音樂場次減少，徹底翻轉墾丁音樂季品牌，重新建立恆春半島音樂及旅遊形象。

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