今日氣溫略升 吳德榮：清明連假偶陣雨 氣溫變化小

2019-04-02 09:54

〔即時新聞／綜合報導〕氣象局表示，今日（2日）起氣溫逐日略升、水氣較昨日減少。氣象專家吳德榮指出，清明假期，週四天氣將回暖、氣溫升，西半部平地多雲時晴。週五鋒面快速掠過，冷空氣很少，氣溫變化不大。週六西半部平地多雲時晴、天氣舒適。週日另有一波鋒面通過，北台灣稍轉涼。整個來說，清明連假的天氣雖偶有短暫降雨，不過天氣居於穩定。

吳德榮今早在「三立準氣象·老大洩天機」專欄貼文寫到，今、明（2、3日）兩天氣溫逐日略升、水氣較昨日減少，北海岸、北部山區及東半部有局部短暫雨，北部平地、中南部山區亦有零星短暫降雨的機率，中南部平地多雲時晴。今日北部高溫22度、中部約27度、南部30度、東部27度左右。

至於民眾關心的清明假期，期間雖有一些降雨的機率，但影響時間短、範圍也小，穩定的天氣能維持得比較久，氣溫變化的幅度也較小；週四天氣回暖，西半部平地多雲時晴。週五鋒面快速掠過，北部、東半部局部短暫降雨的機率略提高。週六天氣再度轉晴，僅山區及東半部有局部短暫雨。週日又有另一波鋒面通過，北台灣稍轉涼。不過，仍應持續觀察。

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