支持NCC裁罰電視台決議 政大新聞系學生加入連署

2019-04-02 11:15

〔即時新聞／綜合報導〕先前國家通訊傳播委員會（NCC）裁罰中天等新聞台，台師大傳播所師生發起「捍衛新聞環境，支持NCC裁罰決議」連署，力挺NCC裁罰，4天來已獲238名新聞與傳播領域的教授、學生支持連署。今（2日）政治大學新聞系也跟進加入連署。

連署書內容指出，新聞的本質是「真實」，且會默默建構閱聽大眾對社會的認知，近日NCC決議重罰一些新聞電視台，主要是因其新聞節目播報之標題違反媒體查證事實的基本原則等情事，新聞媒體本應堅守新聞專業意理，而NCC裁罰懲處決議也不應針對特定立場之電視台，須標準一致適用全體電視台，當罰則罰。

參與連署的政大新聞系劉同學針對幾家電視台被裁罰一事表示，覺得不管任何立場，只要報導內容偏離事實，而且「明顯幫某人說話」的比例過重就該裁罰；政大新聞系高同學則表態，媒體負擔公共性的責任、不能夠只提供單邊的意見，回歸新聞專業，才能不濫用新聞自由。

NCC裁罰一事不斷發燒，越來越多傳播相關科系師生加入連署，學生們大多認為媒體，應該要查證並做專業判斷，盡守門人的角色，否則，未經查證的謠言透過主流媒體的放送，報導將流於穿鑿附會，難以為人信服。

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