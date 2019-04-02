高市養鹿產值3700多萬 採茸正是時候

2019-04-02 08:51

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市目前有49家養鹿戶，飼養台灣水鹿1100頭，分布在六龜、美濃、路竹及大樹等區，年產鹿茸約1545公斤，經濟產值達3700多萬元，是一項高經濟價值的產業，採茸期正是時候，歡迎民眾把握機會，錯過再等明年。

高市養鹿協會理事長林瑞慶表示，養鹿很累，但他對鹿充滿感情，還是會做到80歲，他從母鹿的生產，特地去畜產試驗所受訓，學習母鹿難產時，如何幫母鹿順產，且在母鹿生產前，每晚都會顧在鹿寮。

高市農會理事蘇宗傑具有多種身分，是社區志工、里長，也是高雄市農會理事，平時熱心公益，卸下公務就是養鹿場場主，問他這麼忙怎麼不收起來了，蘇宗傑說有感情會捨不得，再忙都要養鹿，連鹿吃的牧草、青割玉米，也都自己種植。

市府農業局表示，高市就有養鹿產業，提供在地新鮮優質的鹿茸，民眾不需遠赴中部，更有通過農委會2018年「優良鹿場評鑑」的優良鹿場，提醒民眾可向高雄市養鹿協會洽詢 ，或上農業局網站查詢優良鹿場名單。

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