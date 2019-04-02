高雄4月瓊瑤月推瓊瑤房 網酸適合外遇跟小三偷情休息

2019-04-02 08:38

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市觀光局將4月訂為「瓊瑤月」， 飯店業並配合推出瓊瑤房，由於瓊瑤曾被批為「史上最理直氣壯小三」，網酸這適合「外遇跟小三偷情休息」。

高雄市政府邀請瓊瑤擔任愛情產業鏈總顧問，將4月訂為瓊瑤月，位於愛河畔的高雄國賓飯店，將於4月中至5月底，推出5間瓊瑤小說房，以瓊瑤經典小說「一簾幽夢」、「在水一方」命名，牆上懸掛瓊瑤電影與電視劇珍貴劇照。

觀光局指出，凡訂購瓊瑤小說住房專案者，可獲贈價值4310元的『瓊瑤經典作品．故宮聯名花鳥工筆燙金限量典藏書盒』（一盒12冊）。

高雄旅遊網張貼此訊息，網友留言兩極化，有人酸說：「適合外遇跟小三偷情休息」、「這專案是要給帶小三的嗎？」「無聊，年輕人不看這種類型的。」但也有網友認為「超棒的，很超值！」

瓊瑤與皇冠文化集團創辦人平鑫濤結婚40年，前年平鑫濤前妻林婉珍的新書《往事浮光》，直指瓊瑤破壞他人家庭與婚姻，瓊瑤立馬反擊，但遭網友批評她根本就是「史上最理直氣壯小三」，當時負面聲浪高漲，瓊瑤還一度關閉臉書留言功能。

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