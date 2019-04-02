體驗不同的滋味 成功國小快樂過雙語兒童節

2019-04-02 08:03

〔記者張忠義／高雄報導〕高雄市苓雅區成功國小提前慶祝兒童節，結合校本課程的文創懷舊體驗與雙語教學，由外籍教師設計了以「味道主題」的闖關活動，讓小朋友在品嚐水果飲料後，用英文說出其中酸、甜、苦、鹹的滋味。

校長呂佳真表示，學校每一年都在過兒童節，但過節除了帶給小朋友歡樂之外，還是可以結合課程，寓教於樂，所以，這一次特別規劃了雙語課程及闖關活動、懷舊童玩點心及愛心義賣，讓小朋友了解：「過節也可以過得很有意義」。

成功國小結合學校雙語課程，外師更配合味道主題設計了闖關遊戲，將學習帶到教室外，讓學生品嘗由教師準備好的飲料，並嘗試用英文說出它的味道。

活動還邀請了棉花糖阿嬤及叭咘冰淇淋到校設攤，讓孩子品嘗懷舊的古早味點心，孩子在等待製作的同時，阿嬤還會解說製作的材料及作法原理，強調完全沒有多餘的加工添加，給孩子們上了健康飲食的一堂課。

三年級許志愷同學說，我喝到酸的飲料，雖然五官已糾結，仍然堅持喝完，並能用英文正確說出其味道，二年級黃品甄同學則說，我一面捏著鼻子一面喝，非常有趣！

教務主任洪瑞遠指出，藉由這次的設攤及雙語課程闖關活動，一方面讓學生體驗不同時空背景下兒童喜愛的事物，培養孩子更有同理心；另一方面配合學校雙語課程發展，建構良好的雙語環境，強化學生生活與語言的連結，讓每位孩子的兒童節更有意義。

歷時百餘年的成功國小，最興盛時學生數多達5000多人，雖然如今全校學生只有150人，但落實無圍牆校園特色，教育局也同意其為高雄市無學區限制的學校，再加上校本及雙語實驗課程的努力推動，卻反而成為許多學生及家長喜愛的精緻學園。

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