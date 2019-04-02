老街溪平鎮鐵騎歷史走讀第一里 八角塘環境改善後超美

2019-04-02 00:29

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府水務局去年7月啟動「老街溪平鎮鐵騎歷史走讀計畫」，1日下午率先在平鎮區樟樹伯公潭辦理「八角塘周邊環境改善工程」竣工典禮，加上今年4月、6月即將完工的「平鎮鐵騎風光工程」、「石門大圳休憩路廊串連工程」，規劃將老街溪上游整治延伸至平鎮伯公潭，整合八字圳及石門大圳步道系統，施作老街溪中壢到平鎮段自行車道，並與大坑坎溪及石門大圳的自行車道串連，沿途設置公園、跨橋、景觀及植栽等設施，發揚當地的水文化特色，同時打造南桃園最好的自行車道及親水步道。

「八角塘周邊環境改善工程」打造節點廣場新增茶葉造型座椅與卵石環形草坡，象徵鎮興里鄰近茶改場，百年來茶葉經由埔心車站運輸的土地紋理；新修復的鎮南橋變妝成仿古造型，橋旁另有紅磚橋造型的座椅，大、小橋相映成趣。

桃園市長鄭文燦出席竣工典禮提到，老街溪開蓋總長約1.86公里，市府規劃將沿岸親水草坪改造成為親水公園，大幅增加景觀樹數量，產生林蔭空間；另外上游整治工程延伸至平鎮及龍潭地區，下游整治將連接至青埔，上下游整治工程同時進行總長約22公里，其中老街溪中壢到平鎮段自行車道，與大坑坎溪及石門大圳的自行車道串連；八字圳過去為平鎮庄、宋屋庄及雙連坡庄等居民聚落重要的水利系統，埤塘水圳系統也是桃園台地重要歷史景觀，透過相關工程除重新發揚八字圳水文化，也要修復伯公潭橋、鎮南橋及安樂橋3座紅磚糯米古橋。

鄭文燦說，平鎮地區充滿重要的歷史場景，有黃復興號藥材商千頃第客家傳統三合院建築、鴉片煙潭、乙未戰爭古戰場等，「老街溪平鎮鐵騎歷史走讀計畫」工程注重美感及質感兼具，讓市民在平鎮騎腳踏車，看得到歷史、人文，也看得到生態；市府在鎮南橋頭的百年樟樹伯公潭前，將原閒置的水岸公有土地打造成節點廣場，廣場結合綠地草坪空間，增加休憩空間，達到治水與親水兼具的目標。

水務局長劉振宇也說，老街溪開蓋段下游部分，市府已獲中央前瞻水與安全第一批核定經費4億元，正辦理環北橋至高速公路區間的堤防用地徵收及親水步道工程。另向經濟部水利署提送老街溪整體發展計畫，持續爭取高速公路至領航南路10.6億的前瞻基礎建設經費。

包括立法委員呂玉玲、蔣絜安、經濟部水利署第二河川局局長楊人傑、市議員陳萬得、舒翠玲、楊家俍、劉仁照、平鎮區長鄭詩鈿等人一同出席竣工典禮。

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