買到「生雞肉」貝果 網友：真是精心製作

2019-04-02 00:28

〔即時新聞／綜合報導〕1名網友今日在「爆料公社」發文，他在某知名連鎖咖啡店買的雞腿排貝果，竟是生雞肉。然而該店餐點已經不只一次出狀況，原PO說2/25他也曾買到一份「培根氣死蛋堡」，漢堡的麵包整個是焦黑狀態，讓網友表示「直營店的品質讓人心寒」。

1名網友今日在知名連鎖咖啡店，買了一份雞腿排貝果，不料吃到3分之1時，竟發現半塊雞肉都是生的，他笑稱今日之事為「愚人節彩蛋」，因為2/25他也曾在該店買到一份「精心製作的培根氣死蛋堡」，漢堡的麵包完全烤焦，無法食用。不料，他向客服反應後，品質依然沒改善，簡直令人心寒。

文章底下網友回應「這雞生到會飛」、「也太不認真了吧！這錯誤很誇張」、「它跟你不熟」、「愚人節開個玩笑嘛！」、「這是尚青的雞肉，屬於可以生食等級的」、「多跟它聊聊，慢慢的就熟了」、「穩烙賽的特餐」、「至少也要附一包哇沙米啊」、「這是要讓你知道真的很新鮮」。

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