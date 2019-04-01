超傻眼！奧迪錯過匝道亂切 貨車急煞打橫撞到頭

2019-04-01 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕新北市汐止區北山大橋今（1）日上午8點21發生1起車禍，1輛物流車當時正準備下匝道，預備接往環東大道，但有輛奧迪轎車疑似差點錯過匝道，突然從直行車道跨越槽化線插入下匝道的車陣，害物流車嚇得往旁邊閃避，撞上護欄打橫堵住匝道口。

民眾將行車記錄器畫面上傳至臉書社團「爆廢公社」，當中能見1部橘色物流車行駛在北山大橋，在接上大同路一段時預備進入通往環東大道的右側匝道，而左側奧迪轎車一路打著右轉方向燈，突然在此時變成「螃蟹車」橫行，一路從內線車道切出，並且穿越槽化線，趕在物流車之前下匝道。

物流車駕駛被奧迪轎車突如起來的舉動嚇到，緊急煞車閃避，車頭向右偏撞上路邊的護欄，整輛車打橫在匝道口，車頭明顯凹陷，後方的重機、汽車全都塞住，所幸貨車駕駛緊急應變沒有讓影響擴大，警方正釐清肇事責任。

不少網友們看見這片段都火大，相繼留言「想死不要拖累別人」、「感覺很故意欸」、「這殺人未遂吧？別家小孩死不完欸」、「超垃圾的駕駛」、「沒塞車瞬間變回堵」、「還好那台摩托車沒有太快」、「靠，會不會開車啦，害死人」。

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