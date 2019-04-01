13小時「韓國瑜」破千次！程式追蹤「韓總新聞台」好驚人

2019-04-01 22:08

〔即時新聞／綜合報導〕台大《批踢踢實業坊》的軟體工程板有自稱「高雄北漂工程師」的鄉民，利用自寫程式追蹤「韓總新聞台」提到韓國瑜的次數，並即時顯示在畫面上，自今（1）日早上8點截至晚間9點多就超過1000次，推算平均每47秒就會唸一次「韓國瑜」。

據鄉民貼文表示，身為「高雄北漂工程師」的他，為響應韓總發財政策，決定用程式碼追隨其腳步。利用免費專案軟體，寫出了追蹤「韓總新聞台」提到韓國瑜次數的程式，並提供源程式碼供人查證。

但鄉民也表示，由於是使用免費資源，等到Google免費額度用完即會停止紀錄，紀錄資料也不會儲存，大約只會計算到明後天。自今（1）日早上8時起，至今已突破1000次。

鄉民得知這個消息，紛紛表示：「這麼潮」、「要不要畫個圖表啊？」、「笑死推爆」、「好屌想斗內（Donate）了」，但也有鄉民認為「最好不要有針對性，被貼上立場標籤就不好」。

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