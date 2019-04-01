創造自己的舞台！人不夠無法出賽 中一中儀隊環島交流

2019-04-01 21:27

〔記者蘇孟娟／台中報導〕很多學生嚮往儀隊帥氣演出，但儀隊練習辛苦又費時讓很多人卻步。台中一中「雷霆社」儀隊第7屆社員因不足12人，無法參加中區儀隊錦標賽，學生自創舞台將環島演出，用儀槍認識台灣之美，更讓各界看見中一中雷霆儀隊。

台中一中雷霆儀隊成軍甫7年，在中區學生儀隊中算「資淺」，一中生入學前多未曾有過參與儀隊訓練經驗，入團後一切從零開始學起，多年來靠著學長、學弟間傳承，從貼壁練站姿、轉槍、耍槍等，一屆屆累積經驗。

因練團時間長，加上練習過程不時有被槍砸到受傷情況，辛苦的練習歷程，以致社團常見成員變動，目前包括高一及高二社員加起來才21人。

其中，比賽主力的高二社員最後僅9人留下來，因正式比賽上場操槍人數最少須達12人，高一實力還不足以上場情況下，今年一中雷霆社因人數不足忍痛棄賽中區儀隊錦標賽。

高二這屆9名雷霆社員決定自闢舞台，結合中一中重建紅樓計畫寫企劃案，自行籌劃環島演出，找人贊助經費，努力獲回應，包括校友瑞成書局老闆許欽鐘、校友總會均經費贊助，促成學生環島計畫，4日到7日將環島演出。

校長陳木柱指出，常見學生在太陽下揮汗苦練，畢業的學長也常返校義務指導學弟相關技術，有時看學生練得辛苦，他甚至會勸學生休息一下，學生仍義無反顧，令人感動。

陳木柱說，時下學生可能忙於課業或是黏在手機、通訊上，不少學校學生儀隊這種費時、費力與汗水的社團，也面臨人數銳減的情形，雷霆社學生咬牙面對挑戰的心意令人肯定。

雷霆社長林博祥指出，練習雖辛苦卻未曾有過退社念頭，這次將走訪北中南東區，把台灣各個角落當舞台，用儀槍認識生活的土地，更讓各界看見中一中雷霆儀隊，並與他校學生儀隊切磋。

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