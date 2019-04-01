守護海尾寮排水線 國中師生籲多種樹、營造綠道

2019-04-01 22:35

〔記者王俊忠／台南報導〕台南社區大學台江分校、海尾朝皇宮推動大廟興學運動12年，持續深耕台江流域學習行動，今天下午帶領安南國中20多位師生，為海尾寮排水線淨堤、進行水質檢測，守護家鄉河川。同學們表示，這是件很有意義的事，師生也建議市府在排水線兩側步道植樹、營造綠道，促成更多市民與青年學生一起守護家鄉河川，認識台江生態之美。

社大台江分校表示，大廟興學運動推動1村1廟1學堂、1村1廟1樂團，倡議「在地學習，保境護生」，營造文化沃土、生態淨地、健康溫馨的台江新家園，因此結合高、國中、小學成立台江流域學校社群，協助師生發展台江流域學習及守護行動，至今5年，累計7百多位師生參與。今天下午由台江分校沈介文老師帶領安南國中20多位師生走讀學區內海尾寮排水線，進行淨堤、水質檢測及生態調查學習。

王姓學生表示，從水質檢測發現家鄉河川有惡臭味，生態正遭受汙染，籲請大家發現垃圾撿起來，不要亂丟垃圾，同時在海尾寮排水線的步道上多種樹木，大家一起來保護河川。

林姓學生說，今天到海尾寮排水線淨堤、做水質檢測，認識沿岸生態，很有意思，他也希望海尾寮排水線步道趕緊種樹，變成綠色隧道，成為青年學生喜歡散步的景點。

安南國中黃銀姝老師表示，台江流域學習運動，對學生認識自己家鄉有很大幫助，學生實際走讀河川，能認識家鄉環境生態，知道有什麼問題，將來可以思考如何協助自己家鄉變得更好。

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