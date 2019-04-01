協尋老父墓園 中國媳婦下跪向「台灣公安」磕頭致謝

2019-04-01 19:51

〔記者蘇福男／高雄報導〕中國安徽省趙姓老翁與父親因戰亂離別70年，趁來台旅遊，至高雄岡山榮家打聽父親安葬地點未果，求助警方，員警使命必達，協助找到父親墓園，趙翁的老婆感激萬分，一度激動下跪向「台灣公安」磕頭致謝。

一輛計程車日前駛進岡山警分局深水派出所，車上3名操著中國口音的男女詢問員警「茂雄墓園」在哪？員警聽得一頭霧水，73歲趙翁告訴警方，父親70年前徐蚌會戰來台，便不曾返回安徽故鄉，晚年入住岡山榮民之家安養，1999年病逝，他幾年前寫信來台詢問，才得知父親葬在燕巢區茂雄墓園。

趙翁說，這幾天他和妻子隨團來台旅遊，途經高雄，想至父親墳前參拜略盡孝道，因此請領隊帶他們兩人搭計程車前來岡山榮家打聽，未料，榮家承辦人員已下班，門口警衛告訴他們往深水方向尋找。

剛結束勤務的深水派出所所長郭宗鑫得知趙翁一片孝心，協助打電話四處打聽，確認墓園位於燕巢國中後方巷子內，為避免大老遠前來的趙翁等人又撲空，郭員偕同所內員警開著巡邏車帶路前往，抵達墓園因天色已晚，要在偌大墓園尋找趙父墳墓有如大海撈針，趙翁只好拿出紙錢在一旁焚燒，對父親表達日夜思念之情。

趙婦表示，公公當年離家打仗，丈夫才3歲，父子一別長達70載，婆婆生前十分掛念，希望丈夫能來台至父親墳前上香參拜略盡孝道，郭宗鑫向榮家打聽到趙父墳墓正確位置，立即轉知趙翁並提供聯絡方式，趙婦說著說著感激萬分，一度激動下跪向「台灣公安」磕頭致謝。

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