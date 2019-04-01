守護孩童35年 社工員楊玉華繼續陪孩子長大

2019-04-01 19:45

2〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心的資深社工員楊玉華，第一線守護孩童35年，多年來看著許多孩子承受傷痛，讓她決定堅持走下去，希望幫孩子重新步上軌道，今年並獲南高屏社會工作專業表揚金典獎肯定。

「社工，是要協助個案成為有用的人！」楊玉華說，35年社工實務經驗中，她看遍許多傷痛案例，也見到許多人為改變現況而努力，她堅信社工不僅是送物資，或者為對方處理瑣碎雜事，更重要的是讓他們找回鬥志，甚至從受助者轉變為助人者。

楊玉華表示，20年前曾輔導3名姐弟，他們指控遭受父親性侵，3姊弟後來走出傷痛陰影，並擁有幸福的婚姻，婚禮上還請她上主桌見證，這就是社工存在的價值，也是她多年來持續付出的動力。

楊玉華多年來照顧孩子，有10多人後來也讀社工學系，其中8人投入社工行列，她笑說，自己總會告誡這些孩子，社工的工作常要面臨許多挑戰，甚至接收個案諸多的負能量，但這些孩子不怕苦，還時常找她一起討論，要如何幫助孩子。

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