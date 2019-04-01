台南「神」級代言再添大咖 天后豌豆酥愚人節上市

2019-04-01 21:02

［記者劉婉君／台南報導］台南市文化局繼成功洋芋片及至聖點心麵之後，再推出神級「代言」的新產品「天后豌豆酥」，也讓媽祖成為國姓爺鄭成功及至聖先師孔子之後，另一位古蹟限定商品的大咖「代言人」。

文化局推出鄭成功「一定要成功！」的成功洋芋片，及孔子「一定要致勝！」的至聖點心麵，均造成話題及搶購風潮，這次的「天后豌豆酥」，則以媽祖「一定要保佑！」為主題，還有「凡事都有好結果！」希望帶給消費者心想事成的正能量。

文化局表示，農曆3月23日為媽祖誕辰，「天后豌豆酥」為市府攜手國內知名食品大廠聯華食品的商品，即日起於台南各古蹟紀念品部販售，產品包裝正面為國寶級版畫藝術家林智信耗時20年創作的作品「迎媽祖」版畫局部，展現台灣媽祖信仰、生活、文化生命力，背面則是國定古蹟台南大天后宮圖像，並節錄其百首籤詩中的最佳籤句，讓消費者可以感受到媽祖的威靈顯赫，也期使國人更親近、認識台南。

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