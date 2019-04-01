大武山成年禮 64名青年「轉大人」

2019-04-01 19:46

〔記者邱芷柔／屏東報導〕「大武山成年禮」今年邁入第22年，64名學員今天完成3天2夜攀登之旅，平安返抵屏東縣政府，接受屏東縣長潘孟安表揚，由於學員們必須經過兩次訓練，還得通過體力考核才能上山，過程歡笑和汗水交織，不少學員分享，這是最難忘的青春故事。

「恭喜各位學員轉大人！」縣長潘孟安表示，大武山成年禮不僅是環境教育，更是最好的生命教育，相信這段旅程將成為每位學員生命中美好的記憶，期待學員們經過這一番淬鍊，未來更懂得在逆境中自我成長，在大武山母親的庇佑下，開啟人生的美好道路。

屏東縣大武山成年禮，每年春天帶領高中職三年級到大學一年級學生攀登台灣百岳五嶽之一的北大武山，學員必須先接受2梯次的訓練，今年學員們除了學習認識隘寮圳、水門碰坑等水利設施，還親身力行從事環境整復工作，協助農田水利會及水門社區清理水道100多公尺，最後必須通過力里山的負重訓練，男學員至少揹負18公斤，女學員15公斤重的裝備，才能取得攀登北大武山資格。

今年成年禮由屏東大學校長古源光擔任總領隊，64名學員們通過二次訓練後，於3月30日至4月1日上山，會同原住民部落代表，在海拔約3千公尺的大武祠舉行成年禮儀式，接受山神祝福。

縣府民政處表示，每位學員們都攜手渡過層層考驗，其中林冠樺、蘇家進是參加去年訓練未獲選的學員，今年他們捲土重來，通過了兩次的學員訓練終獲選正式上山，特別值得敬佩，這也是大武山成年禮永不輕言放棄的精神。

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