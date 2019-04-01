不是愚人節玩笑！ 4月底前桃園市民可免費接種流感疫苗

2019-04-01 20:24

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕由於春季天氣不穩定，尤其忽冷忽熱容易引發流感病毒侵襲，桃園市政府衛生局今天宣布，即日起開放桃園市民不分年齡免費接種流感疫苗，提醒尚未接種的民眾可至全市各區衛生所施打，加強個人抵抗力。

桃園市衛生局說明，桃園市自去年10月15日流感疫苗開打至今，桃園市已接種成人劑型46萬7935劑、幼兒劑型4萬5248劑，共計51萬3183劑疫苗，據疾病管制署資料顯示，雖整體流感疫情趨緩，但仍有新增重症案例，且國外仍有流感疫情。

桃園市衛生局表示，考量日前國內公費及自費流感疫苗缺貨，導致許多民眾未接種流感疫苗，為了保障市民的健康，即日起至4月30日前，開放桃園市府自行採購的流感疫苗，提供桃園市市民不分年齡免費接種，凡去年10月以後尚未接種流感疫苗的桃園市民，可持身分證或市民卡及健保IC卡，至13區衛生所免費接種，疫苗數量有限用罄為止。

桃園市衛生局提醒，防範流感最有效的方式就是接種流感疫苗，此外亦應留意個人手部衛生，出入人潮較多、空氣不流通的場所時，應做好咳嗽禮節，有呼吸道症狀應配戴口罩，並落實生病在家休息，以降低病毒傳播的機會。

桃園市衛生局說，一旦出現呼吸困難、意識改變等流感危險徵兆，應儘速送至大醫院就醫，必要時按醫師指示使用流感抗病毒藥劑，以降低重症及死亡的風險。如有流感疫苗接種相關疑問可撥打桃園市衛生局防疫專線：0800-033355或市民諮詢服務熱線：1999洽詢。

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