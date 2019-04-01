澎湖秘境天堂路 社區居民齊心協力進行淨灘

2019-04-01 19:45

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕近年來興起的澎湖秘境天堂路，經過冬季東北季風洗禮，原本潔淨的沙灘被海漂垃圾淹沒，後寮社區發展協會今日主動發起網紅秘境天堂路淨灘活動，由居民、後寮國小師生、國軍天弓部隊及第七岸巡隊等弟兄百餘人共襄盛舉。

位在白沙後寮的天堂路秘境，因波堤蜿蜒入海，與海天形成一色的美景，成為近年來澎湖最夯的秘境景點，間接帶動白沙鄉觀光發展，因此鄉公所在天堂路設立魚灶等公共藝術，後寮社區發展協會也以浮球製作各種農漁特色，透過軟硬體設施改善，豐富天堂路觀光元素。

由於天堂路與白沙大部分海岸線一樣，都是面北海岸，每年東北季風起，大批海漂垃圾隨著洋流堆積在沙灘上，包括保麗龍、寶特瓶、浮球及漂流木等各種垃圾，將原本潔淨的沙灘搞得面目全非，因此後寮社區發展協會發起淨灘活動，由理事長葉文泉領軍、白沙鄉鄉民代表許高福、後寮社區發展協會理事長葉文泉、後寮村村長許興光與後寮居民、返鄉掃墓民眾、後寮國小師生、國軍天弓部隊及海巡署第七岸巡隊等百人自動自發參加淨灘。

葉文泉表示，由於後寮天堂路秘境近幾年成為網紅景點，每年觀光旺季都吸引不少遊客，因此希望可以藉由淨灘活動將美麗海岸線整頓乾淨，也非常感謝後寮民眾與國軍弟兄參與本次活動，尤其不少是返鄉掃墓民眾自動自發參加淨灘活動，今日撿到的浮球也將請後寮國小與白沙國中師生進行彩繪，製作成後寮社區的裝置藝術。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/