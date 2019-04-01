台北市公佈違反勞基法名單 中華郵政、中華電信都上榜

2019-04-01 17:45

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市政府勞動局今天公布108年第4次公告違反勞動基準法名單，本期違規名單共有59筆，其中包括中華郵政、中華電信、花旗銀行、星展銀行等知名企業。

台北市勞動局在今天公布108年第4次公告違反勞動基準法名單，違規名單共有59筆，違規名單也不乏許多知名企業。中華郵政股份有限公司違反勞基法第38條第4項，違反內容是勞工之特別休假，因年度終結或契約終止而未休之日數，雇主沒發給工資，目前在進行訴願中。中華電信股份有限公司則是違反勞基法第32條第2項，違法內容是延長工作時間超過法令規定，目前同樣在進行訴願中。

花旗商業銀行股份有限公司違反勞動基準法第24條第1項，違反內容是延長工作時間未依規定加給工資，目前在進行訴願中。星展商業銀行股份有限公司則違反勞基法第24條第1項、第24條第2項還有第35條，違反內容包括勞工繼續工作4小時未給予至少30分鐘之休息、延長工作時間未依規定加給工資、以及未依法給付休息日工作之工資。

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