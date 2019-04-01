新北最長30公尺溜滑梯 侯友宜試玩直呼過癮

2019-04-01 17:06

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市最長溜滑梯啟用！位在三峽區的中山公園是從1927年興建，至今已經超過90年歷史，去年獲得前瞻計畫城鎮之心補助，新北市政府打造總長30公尺的「彩紅樹藤溜滑梯」，吸引許多親子慕名而來，市長侯友宜今天到場體驗遊具，滑下來的瞬間讓他直呼「溜的很過癮」。

斥資1500萬元改造的中山公園，是由中央城鎮之心計畫補助3分之2經費，三峽區公所經建課長黃烟欽說，總長30公尺的「彩紅樹藤溜滑梯」外觀為七彩顏色與樹藤元素結合而成，溜滑過程除可以看見綠葉與大樹外，身體也會隨著溜滑梯蜿蜒方向左右搖晃。

他也介紹，公園內還有如樹屋平台、旋轉盤、跑酷棧道及攀爬網等設施，讓遊客在遊玩中測試自己的膽量也挑戰腳力極限，此外，公園一旁的三峽第一公墓正在辦理遷葬，完成後將會有更大面積的綠地。

侯友宜也體驗溜滑梯，他笑說，「溜的很過癮」很像回到童年，中山公園的特色是不破壞地形的前提，運用現有高低差地理特徵進行景觀、遊具等大改造，是新北打造特色公園的成功範例。

隨後，侯友宜前往三峽歷史文物館參觀，三峽區長陳文俊指出，近期文物館出現漏水問題及多處破損希望能夠修繕，以及土地也與福安宮、清水祖師廟有重疊爭議尚待解決，同時也希望能夠與一旁林務局辦公室整合，打造歷史文物館文創園區。

對此，侯友宜說，歷史文物館被列為市定古蹟，也是藝術家展演空間，但是隔壁有林務局辦公場所，希望中央協助可以搬遷，進而打造文創園區，由於部分土地為私人所有，也會與相關單位商量，協調是以購地方式或土地容積移轉方式解決問題。

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