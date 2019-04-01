最後一天上班仍為91歲阿嬤服務 「美麗」的約定將延續

2019-04-01 17:10

〔記者廖淑玲／雲林報導〕「美麗」退休了，但美麗的奇異恩典約定依然繼續傳承。

在雲林家扶中心服務超過40年的李美麗，今天正式退休，退休前最後一天上班仍為91歲阿嬤林美鈴辦理捐款服務，原來這是她們2人30年來的約定，阿嬤知道李美麗要退休依依不捨，雲林家扶社工強調，這個約定會傳承下去。

本身是基督徒的李美麗，在雲林家扶服務41年，喜歡以聖經引述她是在「基督懷裡工作」，年滿60歲的她選擇退休，今天是退休前最後一天上班，卻迎來已91歲高齡的林美鈴騎著電動車到家扶要捐贈助學金，獲悉李美麗要退休，阿嬤緊緊擁抱著她，原來「二美」之間有著一段維持30年的美麗約定。

美鈴阿嬤說，30年前因丈夫病逝，原本想以丈夫的名字認養貧童，後來發覺不大合適，於是就用自己的名字捐贈認養2名孩子，每個月捐助600元，30年來從未中斷，由於阿嬤家住虎尾街上，每個月一日都會送錢到雲林家扶，每次都由李美麗經手。

由於李美麗與阿嬤的女兒同年，久而久之情同母女，阿嬤來捐錢時就像來找女兒聊天、聊心事，偶而到家扶中心沒有看到李美麗時還會悵然若失，今天李美麗最後一次當班為林美鈴收取助學金時，2人都紅了眼眶。

雲林家扶感謝李美麗奉獻一輩子青春在家扶，為需要幫助的經濟弱勢孩童與家庭服務，發揚信望愛的奇異恩典，雲林家扶主委陳燦勳、副主委呂保岳、李萬吉、陳麒升、林定楷特送一個十字架墜子祝福李美麗退休後更健康美麗。

最讓人感動的是，昨天是美鈴阿嬤的生日，當家扶伙伴送出生日蛋糕時，讓阿嬤驚喜不已，李美麗不僅自掏腰包買蛋糕還帶著家扶社工伙伴一起為阿嬤慶生，讓婆婆好感動，李美麗說，這是愛的承諾，謝謝美鈴阿嬤，也謝謝雲林家扶讓她擁有很多美好回憶。

歡送李美麗退休，雲林縣長張麗善特別送來美麗花束、雲林縣議員林文彬也到場祝福，感謝李美麗奉獻雲林家扶，大伙兒都依依不捨向人如其名的李美麗道謝及道別。

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