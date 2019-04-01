掃墓當心恙蟲病 新北今年已有3例

2019-04-01 16:54

〔記者賴筱桐／新北報導〕清明節連續假期將至，也是恙蟲孳生的季節，新北市衛生局今天表示，恙蟎常停留在草叢中，伺機攀附到動物或人體，感染恙蟲病的死亡率高達6成，全市今年以來已有3例病例，民眾掃墓時務必做好「防恙3招」。

衛生局疾病管制科長許玉芬指出，今年截至3月29日，新北市共有3例恙蟲病確診病例，相較過去5年平均每年3.8例略為減少，患者多有山區、草叢等活動史。台灣全年皆有恙蟲病例發生，主要流行於夏季，約4月開始出現，5月進入流行季，6至7月達高峰，感染場域以山區及草叢為主。

許玉芬提醒，恙蟲病是經由恙蟎叮咬而感染，恙蟎常停留於草叢中，伺機攀附到動物或人體上，民眾於掃墓與郊外踏青時，務必穿著淺色長袖衣褲，於皮膚裸露處塗抹衛福部核可的防蚊藥劑，為避免恙蟎攀附衣物叮咬人體，離開草叢後應儘快沐浴並換洗全部衣物。

許玉芬說，感染恙蟲病後，約有9至12天潛伏期，可能有持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，發燒約1週後，皮膚出現紅色斑狀丘疹，叮咬處通常會有無痛性焦痂，死亡率高達60%。

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