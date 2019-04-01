漁光島裝置藝術遭破壞 黃偉哲火大要揪出兇手

2019-04-01 16:44

［記者劉婉君／台南報導］台南市第2屆漁光島藝術節上週六開幕，首日就傳出裝置藝術「虹樹林」遭到破壞，台南市長黃偉哲今天表示，不排除採取更強硬的執法態度，只要揪出兇手，會依法處理，也會要求藝術家向對方求償。

黃偉哲表示，漁光島藝術節第1屆活動共有14天，第2屆活動為期21天，第1天就有突破性的人潮，但卻有部分參加的民眾沒有公德心，現場的作品都是藝術家的心血結晶，要用多大的搖勁，才能將作品上方的球體搖落，真的很不可思議。

黃偉哲說，不排除會對這些沒有公德心的行為採取更強硬的執法態度，處以相關罰鍰，而藝術家求償的金額會是幾十萬元或上百萬元則不是由市府決定。

黃偉哲表示，要辦這麼好的藝術節絕對不容許破壞，過去在網路上看到其他國家的人民沒有公德心的表現，結果這樣的事卻發生在台灣，呼籲台南市民要站出來，把破壞的人揪出來，打1999或向現場人員通報，活動要辦下去，一定要有強勢的作為。

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