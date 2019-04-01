超幸運！南市燈會抽獎送電視 1婦人獨得2台

2019-04-01 17:04

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會「點亮台南『議』起Show」迷你版台灣燈會，自3月29日（星期五）起，到4月7日止，舉辦摸彩活動，每天送43吋及50吋電視及家電等獎品，人潮場場爆滿，3天吸引約7萬人次參觀，並送出10台電視，其中，一名來自新化的市民獨得2台，十分開心。

市議會統計，從3月29日（星期五）至3月31日（週日）這3天，光電視機就送出10台，送包括43吋電視3台、50吋電視7台。其中，一名婦女週六及週日兩天都抽得大獎，抱回2台50吋電視機，十分開心。

議長郭信良表示，辦理抽獎這3天，人潮大爆滿，現場氣氛熱烈，因此特別加碼送電視，3天就送出10台，後續這一個星期，還有15五台電視及各項大獎，歡迎大家來議會賞燈會抽大獎。

市議會表示，從3月29日到4月7日，共計10日，每天下午6點半起，到晚上8點，可在市議會廣場現場領取摸彩券，每晚8點15分起就會抽出當天獎項的得獎者，得獎者本人需在現場方可領取獎品。不管是大人或是小孩，皆可到現場領取摸彩券，每人每日限領1張，獎品有電視及家電、學生文具用品、玩具等大禮，每天獎品價值達10餘萬元，均由台南市建築業團體贊助。

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