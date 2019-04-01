鎮安宮停車廣場路舊毀損 徐耀昌允撥210萬改善

2019-04-01 16:56

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮泰田里鎮安宮前停車廣場，使用近20年，由於廟宇香火鼎盛，平常參拜人車眾多，但路面不堪長期使用，多處破碎凹損，苗栗縣長徐耀昌今早到訪視察，確認路面鋪面磨損老化嚴重，允准核撥210萬進行改善，預計於7月底前完工。

鎮安宮前停車廣場面積約1146坪，為鎮內泰田、玉田和上館三里的信仰中心，也是鄉親參加各項活動時常聚集的場所，但因使用年久，路面已出現多處老化破損痕跡，鎮安宮主任委員蕭啟明表示，每到晴天地面皆出現明顯龜裂，稍經重壓就會破碎成小石子，行人及騎士經過時常不慎滑倒，已嚴重影響行車安全。

徐耀昌今早與苗栗縣政府工務處長趙清榮、苑裡鎮長劉秋東及縣議員張顧礫、陳品安一同前往會勘，徐耀昌指出，該廣場平日容納眾多信眾，而到選舉期間，也常被租借作為造勢場地，使用者多且頻繁，有修繕必要，因此當場核定請工務處盡速辦理。

趙清榮表示，改善工程總經費共210萬，預計將現有路面全部刨除後鋪上5公分厚的AC路面，完成後將可提高用路人車的通行安全，預計將於7月底前完工。

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