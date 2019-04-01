新莊河濱公園溜冰場存安全隱憂 議員力促整修計畫

2019-04-01 14:59

〔記者周湘芸／新北報導〕新莊西盛河濱公園為當地人假日休閒的去處，但新北市議員何淑峰先前卻發現公園內的溜冰場除不符合國際標準，地面凹凸不平、裂痕遍布對民眾來說有不少安全疑慮，在和新北市政府高灘地工程管理處2次會勘後，將於4月3日召開細部審查會研議整修計畫。

新莊西盛河濱公園內當前有兩座旱冰型態溜冰場，其中，主溜冰場雖符合國際標準尺寸，但地坪材質為磨石子，且多處龜裂、排水蓋板不平整，除不適合比賽用，一般民眾休憩使用也無法有良好品質。

新莊區體育會溜滑冰委員會總幹事徐永茂表示，目前整個新莊區僅三座溜冰場，且三座都不屬於正規場地，特別是西盛河濱公園溜冰場多處瑕疵，使用上也都相當危險。

對此，何淑峰於前新北市長朱立倫時任時，便在總質詢中針對此事做質詢，在去年10月歷經現場會勘和整建評估會勘後，當前也將召開細部審查會研擬細項規劃。

而新北市政府高灘處工程承辦林宇洋也說明，近日審查會主要將針對場地鋪面、周邊動線實用性及排水問題來做改善。

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