南投首辦弱勢家庭微型保險 逾萬民眾受惠
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南投縣政府在金融監督管理委員會協助及9家保險公司贊助下，從4月1日起首度為縣內弱勢族群開辦微型保險，1日召開記者會宣布此訊息。（記者張協昇攝）

南投縣政府在金融監督管理委員會協助及9家保險公司贊助下，從4月1日起首度為縣內弱勢族群開辦微型保險，1日召開記者會宣布此訊息。（記者張協昇攝）

2019-04-01 14:39

〔記者張協昇／南投報導〕 南投縣政府為照顧弱勢家庭基本生活，在金融監督管理委員會協助及9家保險公司贊助下，從4月1日起首度為縣內低收入戶、中低收入戶及特殊境遇家庭等弱勢族群開辦為期1年的微型保險，萬一因意外失能或身故，即可獲得最高50萬元理賠金，縣政府1日上午召開記者會，宣布此訊息，共有1萬308位民眾受惠。

南投縣副縣長陳正昇在記者會致詞時表示，鑑於弱勢家庭民眾一旦遭逢意外事故，家庭經濟勢必雪上加霜，恐衍生更嚴重社會問題，去年金融監督管理委員副主委黃天牧到南投縣視察時，積極促成替縣內弱勢族群投保微型保險，很感謝在國泰人壽保險公司等9家保險公司贊助下，縣內1萬多位弱勢家庭民眾在不需額外支付保險費，且不影響原有福利權益下，一旦發生意外意外失能或身故，即能透過各鄉鎮市公所申請最高50萬元理賠金，免於家計陷入困境。

黃天牧也指出，金管會自2009年在全國各地推動弱勢家庭微型保險，10年來已有63.5萬人受惠，辦理出險有920件，協助弱勢家庭在最艱困的時候度過難關，是一件非常有愛心、有善心的事情，等於在社會安全網多一道防護，未來會繼續推動。

  • 南投縣政府為感謝金融監督管理委員副主委黃天牧促成替縣內弱勢家庭投保微型保險，由副縣長陳正昇（左）頒發感謝狀給黃天牧（右）。（記者張協昇攝）

    南投縣政府為感謝金融監督管理委員副主委黃天牧促成替縣內弱勢家庭投保微型保險，由副縣長陳正昇（左）頒發感謝狀給黃天牧（右）。（記者張協昇攝）

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