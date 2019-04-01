南投首辦弱勢家庭微型保險 逾萬民眾受惠

2019-04-01 14:39

〔記者張協昇／南投報導〕 南投縣政府為照顧弱勢家庭基本生活，在金融監督管理委員會協助及9家保險公司贊助下，從4月1日起首度為縣內低收入戶、中低收入戶及特殊境遇家庭等弱勢族群開辦為期1年的微型保險，萬一因意外失能或身故，即可獲得最高50萬元理賠金，縣政府1日上午召開記者會，宣布此訊息，共有1萬308位民眾受惠。

南投縣副縣長陳正昇在記者會致詞時表示，鑑於弱勢家庭民眾一旦遭逢意外事故，家庭經濟勢必雪上加霜，恐衍生更嚴重社會問題，去年金融監督管理委員副主委黃天牧到南投縣視察時，積極促成替縣內弱勢族群投保微型保險，很感謝在國泰人壽保險公司等9家保險公司贊助下，縣內1萬多位弱勢家庭民眾在不需額外支付保險費，且不影響原有福利權益下，一旦發生意外意外失能或身故，即能透過各鄉鎮市公所申請最高50萬元理賠金，免於家計陷入困境。

黃天牧也指出，金管會自2009年在全國各地推動弱勢家庭微型保險，10年來已有63.5萬人受惠，辦理出險有920件，協助弱勢家庭在最艱困的時候度過難關，是一件非常有愛心、有善心的事情，等於在社會安全網多一道防護，未來會繼續推動。

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